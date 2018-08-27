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В «списке Титова» есть бытовые мошенники и те, кого нельзя простить

Экономика

Как оказалось, обвинения некоторых фигурантов списка не всегда связаны с коммерческой деятельностью

В «списке Титова» есть бытовые мошенники и те, кого нельзя простить
Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР
Мошенник

Москва, 27 августа 2018, 08:59 — REGNUM  Далеко не все бизнесмены, которые фигурируют в «лондонском списке» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова, могут вернуться на родину, не опасаясь ареста. К такому выводу после тщательного изучения уголовных дел бизнесменов пришла Генеральная прокуратура.

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Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, слова которого цитирует «Коммерсантъ», также некоторые дела не могут быть пересмотрены. Одна из причин тому — не всегда связанные с коммерческой деятельностью обвинения. В частности, речь идёт о деле адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова, который обвиняется в попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы на Гоголевском бульваре, участника преступной группы Виктора Ламаша, подозреваемого в продаже поддельных дипломов РУДН, а также мурманского бизнесмена Владимира Зюзина, которому вменяют хищение кредитов Сбербанка почти на один млрд рублей.

Кроме того, выяснилось, что международный розыск четырёх бизнесменов из списка Титова в 2018 году был отменён.

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До восьми бизнесменов из «лондонского списка» вскоре вернутся в Россию

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности добиваться возвращения на родину скрывшихся в Лондоне предпринимателей бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил в декабре 2017 года. По его словам, проработка соответствующего механизма была осуществлена во время его визита в Лондон и общения с предпринимателями, разыскиваемыми Интерполом за совершенные в России преступления. С начала 2018 года по 52 бизнесменам были прекращены уголовного дела или отказано в возбуждении уголовного дела, по 61 бизнесмену была изменена мера пресечения, по 58 — приняты меры прокурорского реагирования. В семи случаях дело возвращалось судом прокурору. Изменения приговора, переквалификация, отмена показаний произошли в 13 случаях.

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