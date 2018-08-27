Площадь виноградников в Крыму выросла в три раза

Симферополь, , 08:27 — REGNUM В Крыму растут площади под виноградниками. За последнюю пятилетку они увеличились в три раза и превысили 18 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Читайте также: Крымские виноградники развивают, чтобы потом раздать частникам?

Глава ведомства отметил, что в 2016 году в Республике Крым было заложено 560 гектаров новых виноградных насаждений, в 2017 году — 674 гектаров. А в текущем году планируется заложить 1022 гектара, из них за первое полугодие уже посажено 718 гектаров. Достичь таких показателей, по словам Рюмшина, помогла господдержка.

«За 2014−2017 годы объём государственной поддержки виноградарства составил 787 млн рублей. Около 400 млн рублей предоставлены бюджетом в 2018 году в качестве субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградникам. На сегодня освоено порядка 150 млн рублей, что составляет 37% от общей суммы бюджетных ассигнований. Поддержку уже получили семь предприятий отрасли виноградарства», — отметил глава ведомства.

Ранее в сюжете: Крымская «Массандра» вернула незаконно изъятые виноградники

Пожар едва не уничтожил виноградники «Массандры»

Больше всех виноградников в 2018 году посадило ООО «Инвест Алко» — 337 гектаров, ООО «Наш Крым» — 155 гектаров и ООО «Легенда Крыма» — 46 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года правительством России Крыму были направлены 200 млн рублей, которые в том числе предназначались на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (сооружение шпалеры на виноградниках на площади 309 гектаров, уход за молодыми виноградниками на площади 169 гектаров).

Читайте ранее в этом сюжете: 200 млн рублей на животноводство и виноградарство выделены Крыму