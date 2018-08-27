Козак пообещал рост акцизов на бензин — без скачка цен

Москва, , 08:24 — REGNUM Несмотря на запланированный с 1 января 2019 года подъем акцизов на бензин и дизтопливо, резкого роста цен на топливо не будет, считает вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом сообщает 27 августа РБК.

Отмечается, что с нового года в России будут увеличены акцизы на бензин и дизтопливо на 3,7 тыс. рублей (до 11,892 тыс. рублей за тонну) и 2,7 тыс. рублей (до 8,258 тыс. рублей за тонну) соответственно.

«Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — цитирует агентство слова Козака.

По его словам, правительство России будет применять «весь имеющийся набор инструментов», чтобы не допустить резкого скачка цен на бензин.

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Как сообщало ИА REGNUM 23 августа президент российского независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что осенью в России бензин может подорожать на семь рублей за литр.

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