«Решить проблемы пенсионной системы поможет Фонд старшего поколения»

Абакан, , 08:21 — REGNUM Шаг правительства РФ по проведению в стране пенсионной реформы абсолютно неправильный, потому что для каждого решения должны быть экономические предпосылки, а для того, чтобы проводить такую масштабную реформу, сейчас никаких предпосылок нет, за исключением того, что государство испытывает дефицит бюджета. Но эту проблему надо решать другими методами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Партия Роста» (Хакасия) Александр Мяхар.

«Пенсионная реформа приведет к росту безработицы, потому что если работодателей обяжут брать на работу работников старшего поколения, то останется меньше рабочих мест для молодых специалистов, это приведёт к социальной напряженности. Самый главный базис решения всех экономических и социальных проблем — это создание новых рабочих мест и развитие экономики. Кроме того, есть ещё один фактор, почему нельзя проводить пенсионную реформу, потому что уровень смертности в России очень высокий», — пояснил политик.

Одним из решений проблем пенсионной системы в России может стать создание Фонда старшего поколения, это люди, рожденные до 1967 года. Фонд должен финансироваться напрямую из федерального бюджета. Для того, чтобы покрыть бюджет, необходимо ввести прогрессивную шкалу налога. Люди, которые зарабатывают более 1 млн рублей в месяц должны платить 25% в месяц (сейчас 13%), именно эта разница должна пойти на пенсионные выплаты.

Второй момент, Пенсионный фонд РФ как структура неэффективен, его необходимо упразднить. Функции ПФР можно отдать казначейству. После проведения реорганизации ведомство зарекомендовало себя как эффективная структура в экономике. Если передать казначейству некоторые функции ПФР, то это позволит высвободить много свободных рабочих мест, на которые неэффективно тратятся средства.

«Для решения проблем в государстве должно быть одно простое правило, которое действует не только в экономике, но и в политике — это конкуренция. Когда конкуренции нет, в частности, в экономике, то качество товаров падает, а цена растёт. То же самое и в политике. Когда наблюдается монополия на власть, то, соответственно, эффективность решений падает», — высказал свое мнение Мяхар.

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