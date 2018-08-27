Венесуэла начнет продажу золота гражданам как альтернативы для купюр

Каракас, , 07:40 — REGNUM В рамках программы восстановления экономики Венесуэла будет реализовывать продажу золота физическим лицам. Об этом 26 августа заявил президент страны Николас Мадуро, передает агентство Prensa Latina.

Президент пояснил, что возможность распоряжения золотом будет подтверждена государственным банком и центробанком, и что пенсионеры, рабочие, домохозяйки и средний класс смогут приобретать драгоценный металл. Золото будет обмениваться на суверенные боливары и будет выпускаться в двух формах: по 1,5 г стоимостью 3780 суверенных боливаров ($63) и 2,5 г стоимостью 6300 ($105).

По словам Мадуро, в течение недели власти Венесуэлы подробнее ознакомят граждан с нововведением, а также представят программу расширения применения криптовалюты петро, чтобы граждане могли совершать больше покупок и бытовых сделок.

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