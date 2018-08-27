Состояние российской экономики устойчивое, но доллар растёт?

Якутск, , 07:47 — REGNUM Август в России становится традиционным месяцем политических или экономических потрясений и кризисов. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя заявления администрации президента США Дональда Трампа о введении в отношении России очередного пакета санкций, ужесточающего режим ограничений.

Читайте также: Доллар США впервые за два года пробил отметку в 69 рублей

«В результате этого произошёл резкий спекулятивный рост стоимости доллара. Скачок курса доллара был почти до 69 рублей, но сейчас рубль отыгрывает свои позиции, так как рост цен на нефть возобновился, уже пробив отметку $76 за баррель. Курс доллара уже возвращается к 67 рублям», — констатировал эксперт.

По его мнению, ослабление рубля выгодно для компаний и отраслей, ориентированных на экспорт. На населении эти перемены существенно не скажутся, так как товарооборот между Россией и США не столь велик, уверен Юрий Данилов.

«Подорожают товары производства США, но их вытеснят произведенные в Китае или Южной Корее вещи», — пояснил он.

Что касается внутренней инфляции, то, по мнению эксперта, она в России подавлена за счёт резкого снижения покупательной способности населения.

«Это обусловлено тем, что большинство граждан влезли в кредитную кабалу. Сейчас объём проблемных кредитов населения банкам и другим финансовым структурам составляет более 2 триллионов рублей. Стране крайне необходима кредитная амнистия для населения с выпуском долгосрочных государственных облигаций для погашения этих долгов. Удивительно, что Россия ежегодно «прощает» многомиллиардные долги слаборазвитым странам, а почему бы не списать долги гражданам своей страны? Более того, объявлена амнистия капиталов, заработанных преступным путём и вывезенных в различные зарубежные страны! Получается, что преступников прощаем, а законопослушных граждан преследуем. Кроме кредитной амнистии, необходимо и дальше снижать ключевую ставку Банка России до 4−5%», — полагает Юрий Данилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас состояние российской экономики очень устойчивое: международные резервы выросли до более 452 млрд долларов, при этом накоплено почти 2 тысячи тонн золота, которое составляет 17,2% от суммарной стоимости резервов. ЦБ РФ до настоящего времени вёл игру на повышение стоимости доллара, проводя их скупку, поэтому решение о приостановке покупки валюты правильное. На курс доллара большее влияние оказывает спекулятивный фактор нежели санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость российской национальной валюты по отношению к доллару США обрушилась до минимума двухлетней давности, 23 августа за один доллар США давали более 69 рублей. В Центробанке России неустойчивость курса российской валюты объяснили заявлениями американских властей о возможном введении в отношении РФ очередного пакета санкций, которые преимущественно коснутся финансового сектора страны. России ограничат доступ к кредитованию, а также продуктам и технологиям, связанным со сферой национальной безопасности, в том числе к оружию и другой оборонной продукции.