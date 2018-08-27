Рубль намерен укрепить свои позиции

Москва, , 07:18 — REGNUM Рубль на биржевых торгах 24 августа с утра и до вечера показывал уверенный непрерывный рост. Неловкая ситуация, имевшая место 23 август, когда рубль в первой половине дня укреплялся, а ближе к закрытию полностью растерял весь рост, в пятницу не повторилась. К вечеру 24 августа доллар потерял по отношению к рублю 1,1% стоимости, понизившись до 67,361 руб. Евро к вечеру тоже подешевел к рублю, но поменьше — на 0,4%, до 78,263 руб./евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На ICE нефть Brent к вечеру 24 августа взлетела на 1,5%, до $75,82 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 24 августа к вечеру вырос на 0,11%. Сообщение зарубежных СМИ со ссылкой на чиновников госдепа США о том, что первый пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступит в силу 27 августа, не повлияло на рубль, данная новость представляется уже отыгранной рынком. Пара EUR/USD 24 августа поднялась на 0,7% до 1,1617 долл. за евро.

Сегодня, 27 августа, рынки и деловая общественность будет обсуждать итоги состоявшегося 23−25 августа ежегодного симпозиума ФРС в американском Джексон-Хоуле. Напомним, что глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления заявил, что ФРС будет и далее повышать процентные ставки, но до уровня, на котором экономический рост не будет стимулироваться, но и не будет замедляться. В целом можно сказать, что Пауэлл намекнул на осторожное укрепление доллара в будущем.

Сегодня доллар будет торговаться чуть ниже, чем на прошлой неделе, на уровнях 67−68 рублей, а евро по-прежнему не уйдет из диапазона 78−79 рублей.

Читайте также: Рубль может скорректироваться к доллару в район 65