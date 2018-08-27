«Выше балл — ниже риск»: жителям России присвоят кредитный рейтинг

Москва, , 07:17 — REGNUM В 2019 году гражданам России начнут присваивать персональный кредитный рейтинг, с помощью которого банкам будет проще решить, давать ли клиенту заём. Об этом в интервью «Российской газете» заявил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Так, по его словам, в следующем году в России вступят в силу поправки в закон «О кредитных историях». Балл, уточнил Мясников, будет рассчитываться автоматически на основе различных параметров из кредитной истории, в том числе наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, а также количества запросов на проверку кредитной истории.

«Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2018 года включительно портфель потребительских кредитов в России увеличился на 1,1 трлн рублей. Таким образом, в настоящее время граждане РФ должны банкам 13,3 трлн рублей.

На долю Сбербанка приходятся рекордные 714 млрд рублей (+74% к 2017 году). Еще 400 млрд рублей потребители заняли у банка ВТБ — это на 32% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

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