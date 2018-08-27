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Приангарье: школа на миллиард не выдержала проверку погодой

Экономика

После продолжительного ливня крыша дала течь, стены потрескались, стала отваливаться штукатурка

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Приангарье: школа на миллиард не выдержала проверку погодой
Иллюстрация: Irk.today
Школа, построенная в посёлке Молодежный (Иркутский район): куски штукатурки

Иркутск, 27 августа 2018, 06:30 — REGNUM  До начала учебного года осталось всего несколько дней, но родители учеников, которые должны пойти в школу, расположенную в посёлке Молодёжный (Иркутский район), опасаются за качество постройки этого нового учебного заведения, названного, кстати, в честь Героев-космонавтов Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает сегодня, 27 августа, irk.today, «космическая» школа не прошла проверку даже земной погодой: после продолжительного ливня крыша дала течь. Теперь в здании трескается и отваливается штукатурка и краска со стен, на полу образовались лужи. Фрагменты потолка можно обнаружить теперь на мебели, а потрескавшуюся плитку — в туалете на первом этаже. Также на стенах образовались подтёки ржавой воды.

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Школа, построенная в посёлке Молодежный (Иркутский район): потёки на стенах и куски штукатурки
Иллюстрация: Irk.today
Школа, построенная в посёлке Молодежный (Иркутский район): потёки на стенах и куски штукатурки

«До наших тревог и переживаний по поводу состояния самой школы, подвоза детей нашего посёлка, а также безопасности пешеходных маршрутов никому нет никакого дела», — пояснила жительница поселка Молодёжный Мария Быкова.

Напомним, строительство школы в Моложёном общей площадью 26 тысяч квадратных метров стартовало 9 июня 2017 года. Она построена на средства федеральной программы «Большая перемена». На реализацию этого проекта было потрачено более миллиарда рублей, в том числе более 400 млн рублей — из областного бюджета.

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1 сентября 2018 года
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