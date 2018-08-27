Рыбопромышленники Колымы усомнились в точности научных прогнозов

с. Кулу, Магаданская область, , 05:33 — REGNUM Рыбопромышленники Магаданской области усомнились в точности научных прогнозов по подходу лососевых. Рыбаки полагают, что ученые ограничивают объёмы возможного вылова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, например, на реке Тауй хорошие подходы кижуча, а количество проходных дней ограничено. Не велик и объём рыбы, добавленной к вылову бригадам, стоящим на этой реке.

Между тем, представители Охотского теруправления Росрыболовства предлагают щадящий режим вылова, чтобы рыба могла свободно пройти для заполнения нерестилищ. Наука предлагает те объёмы, которые необходимы для сохранения популяции в регионе.

Тем не менее, после упрёков рыбаков, специалисты МагаданНИРО выезжают в районы рек Яма и Тауй, чтобы проверить на месте подход лососевых ещё раз и определить процент заполнения нерестилищ. Только потом могут быть пересмотрены дополнительные объёмы на вылов кижуча и кеты.

Также дополнительные объёмы на вылов тихоокеанских лососей и гольца были распределены для спортивного и любительского рыболовства на заседании региональной комиссии по вылову анадромных видов рыб. Объём увеличен на 400 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, прогнозы учёных подвели рыбопромышленников Хабаровского края. По данным на 3 августа, с большим трудом добыто лишь 20% от разрешенных 83 тыс. тонн лосося. Рыбы в Хабаровском крае почти нет. Более 400 тыс. тонн из добытых на Дальнем Востоке 470 тыс. тонн приходится на Камчатку, где путина — 2018 выдалась самой богатой за последние 110 лет.