30 зданий зависли «в воздухе»: дело завода стройматериалов в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 05:10 — REGNUM В Набережных Челнах возникла необычная ситуация — 30 промзданий старейшего завода по выпуску строительных материалов стоят на земельном участке, на который у предприятия нет правоустанавливающих документов, так как исполком досрочно расторг договор аренды из-за нарушений пункта об оплате. Точку в этом споре исполкома с ООО «КамгэсЗЯБ» поставил Арбитражный суд Татарии, прекративший производство по иску ведомства к Управлению Росреестра по РТ, так как последнее самостоятельно провело госрегистрацию расторжения договора аренды участка площадью 274 680 кв.м. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО ведёт свою историю с января 1962 года, когда в Набережных Челнах на мощностях молодого предприятия начали выпускать сборный железобетон. Сейчас ассортимент предприятия существенно шире. Проблемы у завода «ЗЯБ» возникли в 2011 году, и тогда, чтобы спасти предприятие, где работали около 500 жителей региона, был найден инвестор. Им стала созданная для этих целей «дочка» крупнейшего стройхолдинга Татарии ПАО «Камгэсэнергострой» — ООО «КамгэсЗЯБ». ООО по договору аренды передали помещения завода, оборудование. В декабре 2017 года к ООО был подан иск от налогового органа с требованием признать общество банкротом, сумма претензий превышала 56,5 млн рублей. 28 марта 2018 года производство по этому делу было прекращено, стороны заключили мировое соглашение, по которому ПАО «Камгэсэнергострой» выступило поручителем за исполнение ООО «КамгэсЗЯБ» «всех его обязательств по мировому соглашению». Сумма претензий ведомства к тому моменту снизилась до 14 313 552,13 рубля. Оплатить долги ООО должно до 31 марта 2019 года.

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Ещё ранее претензии к обществу возникли и у исполкома Набережных Челнов. Ещё в сентябре 2016 года ведомство потребовало расторжения договора аренды земельного участка от 27 февраля 2015 года, которым ООО было передано в пользование 27,468 га земли на проспекте Набережночелнинский, 39 под производственную базу, и где «расположен имущественный комплекс, состоящий из 30-ти зданий, принадлежащих ответчику на праве собственности». Срок действия договора аренды заканчивался только 2 февраля 2020 года, но арендатор нарушил пункт о своевременности оплаты. Иск о расторжении арендного договора суд удовлетворил 10 октября 2016 года, взыскав этим же решением свыше 1,5 млн рублей долга. Ответчик в своём письменном отзыве наличие долга не оспаривал, но просил отказать в удовлетворении требования о расторжении договора аренды, «ссылаясь на факт нахождения на земельном участке имущественного комплекса (состоящего из 30-ти зданий), принадлежащего ответчику, а также на то, что ответчик является градообразующим предприятием и исполняет функции гарантирующего поставщика жилищно-коммунальных услуг ряду различных организаций». Обжаловать решение ответчику не удалось, 18 января 2017 года по делу был выдан исполнительный лист.

26 февраля 2018 года исполком обратился с иском к ООО, требуя «взыскании 3 553 730 рублей неосновательного обогащения и 74 847 рублей 42 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами». Предприятие продолжало занимать участок, несмотря на расторгнутый договор аренды. В середине апреля 2018 года иск был удовлетворён. Также одновременно исполком пытался обязать Управление Росреестра по РТ произвести государственную регистрацию прекращения договора аренды, так как решением госведомства от 20 июня 2017 года муниципалитету в этом было отказано. В конце августа 2018 года производство по делу было прекращено, так как ответчик исполнил требования добровольно, до вердикта суда. Таким образом, возник правовой казус — на участке стоят 30 зданий завода, но прав на участок, на котором они расположены, у него нет.