Министры экономики Китая и Великобритании обсудили проблему торговых войн

Пекин, , 00:55 — REGNUM Китайский и британский министры торговли призвали к улучшению экономических отношений между странами и расширению сотрудничества во время 13-й конференции Совместной экономической и торговой комиссии Китая и Великобритании, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Встреча прошла 25 августа в Пекине. По словам китайского министра торговли Чжун Шаня, страны вошли в «золотую эру» двусторонних отношений. Комиссия намерена осуществить все существующие договоренности, достигнутые лидерами двух стран. Британский министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, в сою очередь, выразил надежду, что страны укрепят политику взаимодействия и развития новых точек роста в торговле и инвестициях, выведя отношения на новый уровень.

Кроме того, стороны сошлись во мнении, что в торговых войнах победителей не бывает, а также выступили против политики протекционизма и односторонности в политике и экономике, которая противоречит нормам и правилам ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиам Фокс 23 августа встречался с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа в Пекине. Стороны также обсудили проблему протекционизма и односторонности в мировой экономике.

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