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Дело не в РФ. Украинским портам нечего экспортировать — эксперт

Экономика

Проблема гораздо масштабнее

Дело не в РФ. Украинским портам нечего экспортировать — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 26 августа 2018, 20:59 — REGNUM  Потери украинских портов на Азовском море мизерны по сравнению с общими потерями из-за разрыва связи с Россией, заявил эксперт по вопросам экономической интеграции Александр Колтунович 26 августа в эфире телеканала 112.ua.

«Что касается серьезных потерь, грузоперевозок и так далее, то наши порты и морская отрасль теряет не от того, что нас блокируют, а от того, что нечего и некуда экспортировать», — рассказал эксперт.

Он отметил, что страна ежегодно теряет порядка $20 млрд из-за необдуманного разрыва экономических связей с Россией.

Напомним, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу 112.ua заявил, что украинские порты в Бердянске и Мариуполе потеряли за четыре послемайданных года около половины грузооборота.

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