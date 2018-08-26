Проекты государственно-частного партнерства реализуются в Калужской области

Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калужской области реализовано 22 проекта на основе концессии. Общий объем привлеченных инвестиций составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM, по информации директора Центра государственно — частного партнерства региона Анны Лукиной.

По её словам, проекты действуют в жилищно-коммунальной и транспортной сферах, культуре, а также в здравоохранении. В их числе — единственный в России центр судебно-медицинской экспертизы.

К использованию механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) калужане приступили ещё в 2011 году. Здесь основное преимущество в том, что частные средства вкладываются в объекты государственной собственности с целью их восстановления и развития в интересах общества.

Так, в посёлке Бабынино до заключения соглашения ГЧП долгое время не работала общественная баня, здание которой находилось в неудовлетворительном состоянии. Инициатором ее восстановления стала семья местных жителей. В 2015 году с ними было заключено концессионное соглашение, по которому инвесторы обязались полностью реконструировать объект, ввести его в эксплуатацию и предоставлять гражданам социально-бытовые услуги, в том числе по льготной цене. В настоящее время баня работает. Она находится в собственности муниципалитета, но за ее содержание полностью отвечает инвестор, что снимает дополнительную нагрузку с местного бюджета.

В Бабынинском районе также восстановлен местный аэродром «Орешково». С 2016 года его восстановлением на основе механизма ГЧП занимается региональная общественная организация — Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-аэро». Здесь создают современный центр малой авиации и музей техники, а также зону для семейного отдыха и воспитания подрастающего поколения. В планах — развитие авиационных видов спорта и обучение молодежи техническим дисциплинам. Объем инвестиций составляет порядка 210 миллионов рублей. В стране этот проект уникален

В ближайшее время в Калужской области планируется заключить еще 12 соглашений государственно-частного партнерства. В 2016 и в 2018 годах областной Центр ГЧП отмечен дипломами Национальной премии «РОСИНФРА» как один из лучших в стране при подготовке проектов в данной сфере.

«Через этот механизм государство переходит на новый вид управления своей собственностью, — сказала директора Центра ГЧП калужского региона Анна Лукина. — При этом особенно важно, что, вступая в партнерство с бизнесом, государство не только привлекает его финансовые ресурсы, но и дает возможность предпринимателям реализовать свои идеи, применить на практике опыт, порой уникальный».