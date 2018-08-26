В Европе запрещают галогенные лампы

Лондон, , 13:32 — REGNUM С 1 сентября с полок магазинов в Европе начнут пропадать галогенные лампы. Оставшиеся запасы еще могут быть распроданы, но новых галогенных ламп в магазины уже не поступит. Страны Европы перейдут на использование светодиодных осветительных приборов, изготавливаемых из полупроводников.

Запрет на галогенные лампы вводится для уменьшения потребления электроэнергии и выбросов вредных газов. Эксперты уверяют, что светодиодные лампы также окажутся выгоднее и для потребителей, но с ними соглашаются не все.

Представитель Партии независимости Соединенного Королевства в Европейском парламенте Джонатан Буллок заявил, что у людей должна быть свобода выбора, которая не должна директивно ограничиваться из Брюсселя.

«От запрета галогенных ламп пострадают самые бедные слои населения», — добавил Буллок.

Отметим, что в 2017 году исследователи заявили в публикации в журнале Science Advances, что переход на светодиодное освещение имеет и негативные последствия. Если яркость искусственного освещения будет продолжать расти теми же темпами, то повышенное освещение мегаполисов может негативно сказаться на жителях городов, вызывая отклонения в ритмах организма и гормональном балансе.