Пожар в Центробанке – реакция на острые публикации в СМИ?

Канюк Полина, , 14:15 — REGNUM

Центральный Банк России намерен получить полномочия по блокировке «вредоносных» сайтов без судебного разбирательства. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Максима Акимова на прошлой неделе. Центробанк своими силами оперативно уже разработал соответствующий пакет поправок в закон «Об информации».

То есть Банк России вознамерился оградить пользователей от сайтов, чьи названия схожи с другими и тем самым вводят в заблуждение; тех, что предоставляют финансовые услуги, не имея на то лицензии, а также от сайтов, которые предоставляют доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, и которые распространяют недостоверную информацию о состоянии финансовых организаций. Каким образом регулятор будет «ограждать» от «мошенников»? Очень просто — блокировать, причем во внесудебном порядке.

И ведь интересно получается — если после межведомственного согласования законопроекта ЦБ получит на эти полномочия добро, то Центральный Банк станет уже седьмым государственным органом России, который может вносить сайты в перечень запрещенной информации. О какой свободе слова может идти в таком случае речь? Ведь если этот тренд продолжится, и право на получение аналогичных полномочий будут добиваться другие ведомства, то можно ли говорить о том, что в России вообще останутся независимые сайты, на которых можно будет узнать объективную информацию, а не только ту, которая выгодна отдельным чиновникам?

Естественно, за слова и предоставленную информацию необходимо отвечать, и нет смысла даже говорить о количестве мошенников в сети. Но для этого существует практика ведения судебных разбирательств, чтобы любая мера, направленная на приостановку деятельности ресурса, была доказана и обоснована, а ответчик имел бы возможность ответить на претензию. В противном случае складывается совершенно дикая ситуация — без суда и следствия сайт может быть закрыт просто потому, что опубликовал сведения о финансовой организации, которую та хотела бы сокрыть от общественного внимания.

И самое интересное — этот же вывод касается, прежде всего, возможных опасений самого Центробанка. Ведь можно же предположить, что инициатива ЦБ как-то связана с тем, что российские СМИ недавно опубликовали версию экспертов о том, куда российский ЦБ вывел средства аз американских ценных бумаг? Вполне.

Дополнительного внимания заслуживает еще один момент, который можно и вовсе назвать ключевым — а судьи кто? Право блокировать неугодные ресурсы хочет получить лично председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и якобы ее заместители. Здесь естественным образом возникает вопрос о том, для чего это нужно лично главе ЦБ, что она готова взять на себя еще и часть функций силовых органов?

3 NVO Центробанк

Все еще не выработался иммунитет к критике в адрес руководства возглавляемого ей ведомства? Уже давно пора либо привыкнуть, либо заняться тем, что менее тревожит столь тонкую душевную организацию. Или в планах у Эльвиры Сахипзадовны настолько непопулярные действия, что следовало бы заранее беспрецедентно вооружиться против армии «злых языков» и получить разрешение без разбора закрывать рты всем, кто выскажется против ее деятельности?

Довольно странное предложение либералов, которые обычно якобы выступают за объективность, прозрачность и транспарентность. Как в случае получения ЦБ таких полномочий они будут использоваться? Будут заблокированы все ресурсы, где грамотные аналитики подробно и по полочкам разберут деятельность какого-либо банка или регулятора в целом, и это не понравится его главе? И каков будет охват этой репрессивной волны? Как много своих сил и времени готова тратить Набиуллина на выполнение функций Роскомнадзора вместо своих прямых обязанностей?

Гореть новыми идеями — всегда хорошо для руководителя, но насколько в ЦБ стало пожароопасно, мы видим и так.