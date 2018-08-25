Абрамович продал часть своих акций «Первого канала»

Москва, , 15:39 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович продал часть своей доли акций «Первого канала». Об этом сегодня, 25 августа, пишут «Известия» со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Сообщается, что Абрамович сократил свою долю в «Первом канале» с 24% до 20%. О намерении Абрамовича сократить долю стало известно в июне этого года. Дело в том, что на Абрамовича распространяется требование закона о СМИ, который запрещает иностранцам или лицам с двойным гражданством напрямую или косвенно владеть пакетом акций компаний — учредителей медиа крупнее 20%.

А в начале июня Абрамович стал гражданином Израиля. Вызвано это было тем, что власти Великобритании, где в последние годы Абрамович проживает, отказали бизнесмену в продлении визы.

Британские власти заявили, что не предоставят Абрамовичу визу до тех пор, пока он не расскажет о том, как он заработал свои миллиарды.

Тогда Абрамович получил гражданство Израиля по программе репатриации и это позволило ему находится на территории Соединённого королевства до полугода без визы.