Суббота, 25 Августа 2018 года
13:28:32 МСК

Из Дели в Мумбаи можно будет добраться на машине за 12 часов

Экономика

В конце этого года начнутся работы по строительству автомобильной магистрали которая соединит административный центр Индии — Дели и финансовый центр Индии — Мумбаи

Из Дели в Мумбаи можно будет добраться на машине за 12 часов
Devanath
Моторикша

Нью-Дели, 25 августа 2018, 12:09 — REGNUM  Министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитин Гадкари объявил о том, что в конце года начнутся работы по строительству скоростной магистрали, которая соединит Дели и Мумбаи. По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в соответствии с планом Express Highway новая скоростная магистраль соединит деловую столицу Индии с ее административным центром, время в пути должно составить 12 часов.

Нитин гадкари также сообщил о том, что стоимость проекта составит около триллиона рупий и что новая автомагистраль будет соединена с автомагистралью Мумбаи-Нагпур для удобства пользования.

Особо министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог подчеркнул, что данная магистраль будет использоваться в основном для пассажирского автомобильного транспорта, а для грузового транспорта будут проложены отдельные маршруты такие как Сурат-Насик-Пуна, которые, по задумке авторов проекта, будут более удобны для коммерческого использования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить