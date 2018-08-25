Банк «ФК Открытие» потребовал от топ-менеджеров вернуть бонусы

Москва, , 05:44 — REGNUM Банк «ФК Открытие» 23 августа подал иски к девяти бывшим сотрудникам из топ-менеджемента, сообщает РБК.

По данным издания, иски были поданы с целью истребовать у бывших сотрудников «незаконно выплаченные» бонусы, которые топ-менеджеры получили незадолго до назначения в банке временной администрации в момент предбанкротного состояния банка.

Издание отмечает, что о выплатах бонусов перед санацией банка стало известно в сентябре 2017 года. Зампредседателя Центробанка Василий Поздышев заявил, что размеры некоторых бонусов доходили до 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года появилась информация о планах Банка России по докапитализации группы «Открытие», в которую входит банк «ФК Открытие», на сумму 18 млрд рублей. ЦБ выделяет эти средства для поддержания негосударственных пенсионных фондов банка.

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