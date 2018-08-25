ВЭБ обосновал убыток по МСФО за I полугодие

Москва, , 04:29 — REGNUM ‍Убыток Внешэкономбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первые полгода 2018 г. связан, прежде всего, с ростом непроцентных расходов при конвертации валютных депозитов Фонда национального благосостояния России в рублевые, сообщили в пресс-службе ВЭБ.

Банк опубликовал результаты финансовой деятельности по МСФО за первое полугодие 2018 года.

«По итогам первого полугодия 2018 года группа признала убыток в размере 75,6 млрд рублей, — сообщили в банке. — Главным фактором формирования отрицательного финансового результата Группы стал рост непроцентных расходов, связанный в основном с расходом при конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые, а также с отражением переоценки кредитов клиентам по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 9».

Комментируя результаты отчетности, Михаил Полубояринов, первый зампредседателя ВЭБа сказал, что банк продолжает работу по «старому» портфелю. Финансовый результат, по его прогнозам, и дальше «какое-то время» будет отрицательным.

«Отчетность показывает положительный поток как от инвестиционной, так и от финансовой деятельности, почти на 100 млрд рублей увеличились активы, в том числе за счет роста на 18 млрд рублей кредитного портфеля, увеличились чистые инвестиции в лизинг на 20 млрд рублей», — добавил Полубояринов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа ВЭБ отчитался о росте доходности пенсионных накоплений «молчунов».

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