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Названо имя финансового омбудсмена РФ

Экономика

Решение о назначении принял совет директоров Банка России

Москва, 25 августа 2018, 03:35 — REGNUM  Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в РФ назначен Юрий Воронин, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Совет директоров Банка России 24 августа 2018 года принял решение о назначении Юрия Воронина главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации», — сообщает регулятор.

Отметим, что Воронин до этого занимал должность советника председателя ЦБ.

Напомним, 3 сентября вступает в силу Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». В третьем чтении законопроект был принят Госдумой 24 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене

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