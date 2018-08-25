Названо имя финансового омбудсмена РФ

Москва, , 03:35 — REGNUM Главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в РФ назначен Юрий Воронин, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Совет директоров Банка России 24 августа 2018 года принял решение о назначении Юрия Воронина главным финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации», — сообщает регулятор.

Отметим, что Воронин до этого занимал должность советника председателя ЦБ.

Напомним, 3 сентября вступает в силу Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». В третьем чтении законопроект был принят Госдумой 24 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене