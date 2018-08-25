Названы кандидаты в наблюдательный совет Промсвязьбанка

Москва, 25 августа 2018, 03:14 — REGNUM Список кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка утвержден, сообщается в размещенном на сайте российского правительства распоряжении.
Кандидаты в совет:
- Антон Силуанов (российский министр финансов);
- Роман Артюхин (глава Федерального казначейства);
- Леонид Горнин (первый замминистра финансов);
- Алексей Моисеев (замминистра финансов);
- Алексей Криворучко (заместитель министра обороны);
- Татьяна Шевцова (заместитель министра обороны);
- Сергей Куликов (первый зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии);
- Олег Рязанцев (замминистра промышленности и торговли);
- Петр Фрадков (глава временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора»).
В распоряжении указано, что в ревизионную комиссию включены Эли Исаев — замглавы Федерального казначейства, Матвей Гегешко — глава отдела управления Росимущества и Захар Сабанцев — глава отдела департамента Минфина РФ.
Напомним, в Промсвязьбанке введена временная администрация. Организация находится под контролем Банка России. Госдума приняла закон о переводе Промсвязьбанка в статус оборонного банка.
Промсвязьбанк является опорным для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Главой банка назначен Фрадков.
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