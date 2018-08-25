Названы кандидаты в наблюдательный совет Промсвязьбанка

Москва, , 03:14 — REGNUM Список кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка утвержден, сообщается в размещенном на сайте российского правительства распоряжении.

Кандидаты в совет:

Антон Силуанов (российский министр финансов);

(российский министр финансов); Роман Артюхин (глава Федерального казначейства);

(глава Федерального казначейства); Леонид Горнин (первый замминистра финансов);

(первый замминистра финансов); Алексей Моисеев (замминистра финансов);

(замминистра финансов); Алексей Криворучко (заместитель министра обороны);

(заместитель министра обороны); Татьяна Шевцова (заместитель министра обороны);

(заместитель министра обороны); Сергей Куликов (первый зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии);

(первый зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии); Олег Рязанцев (замминистра промышленности и торговли);

(замминистра промышленности и торговли); Петр Фрадков (глава временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора»).

В распоряжении указано, что в ревизионную комиссию включены Эли Исаев — замглавы Федерального казначейства, Матвей Гегешко — глава отдела управления Росимущества и Захар Сабанцев — глава отдела департамента Минфина РФ.

Напомним, в Промсвязьбанке введена временная администрация. Организация находится под контролем Банка России. Госдума приняла закон о переводе Промсвязьбанка в статус оборонного банка.

Промсвязьбанк является опорным для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Главой банка назначен Фрадков.

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