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Названы кандидаты в наблюдательный совет Промсвязьбанка

Экономика

Список кандидатов утвержден Медведевым

Москва, 25 августа 2018, 03:14 — REGNUM  Список кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка утвержден, сообщается в размещенном на сайте российского правительства распоряжении.

Кандидаты в совет:

  • Антон Силуанов (российский министр финансов);
  • Роман Артюхин (глава Федерального казначейства);
  • Леонид Горнин (первый замминистра финансов);
  • Алексей Моисеев (замминистра финансов);
  • Алексей Криворучко (заместитель министра обороны);
  • Татьяна Шевцова (заместитель министра обороны);
  • Сергей Куликов (первый зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии);
  • Олег Рязанцев (замминистра промышленности и торговли);
  • Петр Фрадков (глава временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора»).

В распоряжении указано, что в ревизионную комиссию включены Эли Исаев — замглавы Федерального казначейства, Матвей Гегешко — глава отдела управления Росимущества и Захар Сабанцев — глава отдела департамента Минфина РФ.

Напомним, в Промсвязьбанке введена временная администрация. Организация находится под контролем Банка России. Госдума приняла закон о переводе Промсвязьбанка в статус оборонного банка.

Промсвязьбанк является опорным для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Главой банка назначен Фрадков.

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Банковское дело
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