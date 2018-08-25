Названы встретившиеся с Белоусовым промышленники

Москва, , 02:43 — REGNUM Участниками встречи промышленников с Андреем Белоусовым, помощником президента РФ, стали представители металлургических заводов, компаний по производству удобрений, представитель «Сибура» и «Алросы».

Уточняется, что в мероприятии, состоявшемся 24 августа, со стороны властей участвовали, кроме Белоусова, российский министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мероприятие проходило в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).

Со стороны промышленников участвовали представители металлургических компаний:

«Мечел» (собственник Игорь Зюзин );

); НЛМК (президент Григорий Федоришин );

); «Северсталь менеджмент» (гендиректор Александр Шевелев );

); ММК (гендиректор Павел Шиляев );

); «Евраз» (совладелец Александр Фролов );

); «Полюс» (гендиректор Павел Грачев).

Также на встречу прибыли представители бизнеса по производству удобрений.

«Уралхим» (собственник Дмитрий Мазепин );

); «Уралкалий» (гендиректор Дмитрий Осипов );

); «Фосагро» (совладелец Андрей Гурьев );

); «Акрон» (гендиректор Владимир Куницкий).

Также на переговоры приехали президент «Алросы» Сергей Иванов и предправления «Сибура» Дмитрий Конов.

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