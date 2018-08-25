Названы встретившиеся с Белоусовым промышленники

Москва, 25 августа 2018, 02:43 — REGNUM Участниками встречи промышленников с Андреем Белоусовым, помощником президента РФ, стали представители металлургических заводов, компаний по производству удобрений, представитель «Сибура» и «Алросы».
Уточняется, что в мероприятии, состоявшемся 24 августа, со стороны властей участвовали, кроме Белоусова, российский министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мероприятие проходило в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).
Со стороны промышленников участвовали представители металлургических компаний:
- «Мечел» (собственник Игорь Зюзин);
- НЛМК (президент Григорий Федоришин);
- «Северсталь менеджмент» (гендиректор Александр Шевелев);
- ММК (гендиректор Павел Шиляев);
- «Евраз» (совладелец Александр Фролов);
- «Полюс» (гендиректор Павел Грачев).
Также на встречу прибыли представители бизнеса по производству удобрений.
- «Уралхим» (собственник Дмитрий Мазепин);
- «Уралкалий» (гендиректор Дмитрий Осипов);
- «Фосагро» (совладелец Андрей Гурьев);
- «Акрон» (гендиректор Владимир Куницкий).
Также на переговоры приехали президент «Алросы» Сергей Иванов и предправления «Сибура» Дмитрий Конов.
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