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Названы встретившиеся с Белоусовым промышленники

Экономика

«Уралхим», «Мечел», «Евраз»...

Москва, 25 августа 2018, 02:43 — REGNUM  Участниками встречи промышленников с Андреем Белоусовым, помощником президента РФ, стали представители металлургических заводов, компаний по производству удобрений, представитель «Сибура» и «Алросы».

Уточняется, что в мероприятии, состоявшемся 24 августа, со стороны властей участвовали, кроме Белоусова, российский министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мероприятие проходило в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).

Со стороны промышленников участвовали представители металлургических компаний:

  • «Мечел» (собственник Игорь Зюзин);
  • НЛМК (президент Григорий Федоришин);
  • «Северсталь менеджмент» (гендиректор Александр Шевелев);
  • ММК (гендиректор Павел Шиляев);
  • «Евраз» (совладелец Александр Фролов);
  • «Полюс» (гендиректор Павел Грачев).

Также на встречу прибыли представители бизнеса по производству удобрений.

  • «Уралхим» (собственник Дмитрий Мазепин);
  • «Уралкалий» (гендиректор Дмитрий Осипов);
  • «Фосагро» (совладелец Андрей Гурьев);
  • «Акрон» (гендиректор Владимир Куницкий).

Также на переговоры приехали президент «Алросы» Сергей Иванов и предправления «Сибура» Дмитрий Конов.

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