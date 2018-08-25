Баку, , 01:30 — REGNUM На 1 января 2018 года госдолг Азербайджана составил 17 млрд 7,4 млн манатов. Из них 15 млрд 978,1 млн манатов ($9 млрд 398,3 млн) или 93,9% приходится на внешний долг, 1 млрд 29,3 млн манатов или 6,1% — на внутренний долг. В целом, удельный вес внешнего долга составляет 22,8% ВВП, внутреннего — 1,5% ВВП. Об этом говорится в утвержденном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом».

Текст стратегии опубликован в пятницу на официальном сайте главы государства, сообщает «Интерфакс».

Стратегия определяет 3 основных цели и 5 приоритетов для среднесрочного управления госдолгом на период до 2020 года и долгосрочным управление, рассчитанным до 2025 года.

В целом, госдолг Азербайджана на начало 2018 года эквивалентен 23,8% валютным резервам страны.

Согласно документу, к 2019 году внешний госдолг Азербайджана достигнет $9,7 млрд (рост на 3,2% по сравнению с показателем на начало 2018 года). При этом в 2025 году размер внешнего долга планируется снизить до $6,5 млрд.

Согласно данным стратегии, правительство Азербайджана планирует в 2018—2025 гг. осуществить внешних заимствований на общую сумму $2,075 млрд.

В частности, в этот период правительство Азербайджана планирует привлечь кредитные ресурсы на общую сумму $500 млн от Азиатского банка развития (АБР) на проведение различных экономических реформ. Еще $325 млн планируется привлечь на оздоровление деятельности ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и на строительство железной дороги Баку-Ялама (граница с Россией).

Помимо этого, Азербайджан намерен привлечь $1 млрд 250 млн от размещения евробондов.

По оценкам властей Азербайджана, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

Согласно стратегии, в 2017 году Азербайджан на обслуживание внешнего долга направил $1 млрд 160,7 млн. В 2018 году на эти цели планируется направить $1 млрд 241,7 млн, в 2020 году — $1 млрд 193,4 млн, в 2023 году — $930,2 млн, в 2025 году — $820,3 млн.