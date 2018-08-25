Белоусов – о сверхдоходах: Не изъять, а направить на общественную повестку

Москва, , 01:21 — REGNUM Сверхдоходы у металлургов и производителей удобрений не будут изымать, а предлагается разработать механизм, как их использовать для всеобщей пользы, заявил Андрей Белоусов, помощник президента РФ, по итогам совещания с бизнесом.

Встреча состоялась 24 августа. В ней также участвовал российский министр финансов Антон Силуанов. Комментируя ситуацию с так называемым списком Белоусова, автор инициативы по сверхдоходам сказал:

«Слово «изъятие» в таком кондовом смысле — оно не стояло вообще никогда».

Белоусов пояснил, что вопрос стоял не об изъятии, а о возможности создать механизм, чтобы образовавшийся у бизнеса ресурс «направить на общественную повестку». И это не означает, что деньги нужны для выполнения указов президента.

«Указ финансированием обеспечен, мы об этом позаботились, правительство сейчас последние штрихи дорабатывает», — пояснил Белоусов.

Дело в том, что, по словам чиновника, майские указы — это «только верхняя часть айсберга», то есть видимая сторона той общественной повестки, которая должна быть реализована в 2019 — 2024 гг. По словам Белоусова, часть этих дел затронет бизнес.

Напомним, ранее Белоусов предложил подход к металлургическому бизнесу и производству удобрений — как к компаниям, использующим земные недра, то есть к нефтяным, которые получают сверхдоходы за счет того, что качают нефть.

Представители крупного бизнеса восприняли эту инициативу как намерение изъять свердоходы и выразили свое несогласие. Как отмечают эксперты, в отличие от нефтедобывающих предприятий, у металлургической промышленности и производителей химической продукции сложный производственный цикл, а не только использование природного ресурса.

Читайте ранее в этом сюжете: Повышения налогов на бизнес не будет — Силуанов