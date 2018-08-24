Башкирия мешает Удмуртии увеличить прибыль от моста через Каму

Ижевск, , 23:00 — REGNUM Удмуртия по итогам года выплачивает компенсацию выпадающих доходов концессионера в размере 450 млн рублей, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева, основным препятствием для роста трафика является плохое состояние дороги после проезда мостов — 13-километровый участок в сторону Нефтекамска, 6 км которой — грунтовая.

«Получается, мы переезжаем через реку Буй, а там грунтовая дорога. Дальнобойщики, если погода плохая, предпочитают там не ездить, потому что боятся застрять. Переговоры с соседями мы ведем. Они обещают в этом году начать ремонт дороги за свой счет», — цитирует министра «Реальное время».

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Ранее глава управления дорожного хозяйства Башкирии Денис Петраковский говорил, что большую часть ремонта дороги планируется выполнить в 2018 году, на эти цели уже выделено 90 млн рублей. Закончить работы власти Башкирии планируют в 2019 году.

В то же время Горбачев не уточнил, когда республика перестанет платить компенсацию концессионеру и выйдет на прибыль. При запуске проекта крайним сроком назывался 2020 год.

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При этом, помимо компенсации, власти Удмуртии выделили 30 млн рублей на ремонт дорог в Камбарском районе, что также направлено на увеличение трафика.

«На сегодняшний день трафик увеличивается. У нас было 800 тыс. рублей в день выручки, сейчас доходит до 1,3 млн рублей. Это означает, что трафик растет, дела налаживаются. И рост выручки нельзя списать на повышение тарифов, так как они поднялись всего на 4%», — все же констатировал Горбачев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивалась в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы, согласно договору концессии, будут из республиканского бюджета.

Со строительством мостов связано уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014—2016 годах обвиняемый получил от представителей организаций, которые вели строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

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В октябре 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов назвал Камский мост «проектом будущего». Однако он отметил, что мосты могут стать дополнительной нагрузкой для регионального бюджета в связи с ошибками в расчетах по прогнозному графику.

С момента запуска движения тариф на проезд по мостовым переходам через реки Кама и Буй увеличился дважды: в ноябре 2017 года, затем с 10 января 2018 года.

Жители Камбарского района неоднократно выступали за ввод для них бесплатного проезда. Глава Удмуртии говорил, что бесплатного проезда не будет, однако заверил, что будет прорабатываться вопрос предоставления льгот.

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