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Министр экономического развития России провел переговоры в Узбекистане

Экономика

Во встрече приняли участие представители холдинговых компаний и государственных органов Узбекистана

Министр экономического развития России провел переговоры в Узбекистане
Иллюстрация: Mil.ru
Россия и Узбекистан

Ташкент, 24 августа 2018, 21:17 — REGNUM  Российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным провела переговоры в министерстве экономики Узбекистана, сообщили 24 августа в пресс-службе министерства экономики республики.

Во встрече приняли участие представители холдинговых компаний и государственных органов Узбекистана. Министр экономики республики Ботир Ходжаев отметил, что стороны достигли позитивных результатов в ходе взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов в Узбекистане и организационные вопросы узбекско-российского экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов заявил, что с начала 2018 года Россия инвестировала в Узбекистан $600 млн. По его словам, за шесть месяцев товарооборот между странами составил $2,8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году Россия инвестировала в Узбекистан $600 млн

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Российско-узбекистанские отношения
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