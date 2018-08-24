Узбекистан доверит компании из США управление крупнейшей сетью аптек

Ташкент, , 20:48 — REGNUM Государственная доля акций крупнейшей в Узбекистане сети аптек Dori-Darmon перейдет под управление американской компании United Investment Healthcare Group. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 23 августа на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Государственная доля в аптечной сети составляет 71% акций. Dori-Darmon является сетью социальных аптек, через которые население получает необходимые лекарства и медикаменты.

Договор о передаче в управление государственной доли акций планируется подписать 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа министерство здравоохранения Узбекистана расширило список основных лекарственных средств до 820 позиций. Ранее перечень состоял из 328 позиций.

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