Учителям Удмуртии будут платить компенсации за подготовку ГИА и ЕГЭ

Ижевск, , 20:20 — REGNUM В бюджете Удмуртии на следующий год предусмотрены 80 млн рублей на компенсационные выплаты педагогическим и техническим работникам за работу по подготовке и проведению итоговой государственной аттестации. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в рамках проходящего впервые Республиканского образовательного салона, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Мы отработали этот вопрос с Правительством. Сейчас могу ответственно сказать, что с 2019 года он будет решаться. Необходимые средства — более 80 миллионов рублей — заложили в бюджете», — заверил Бречалов.

По словам главы республики, острый вопрос в сфере образования связан с обеспечением условий труда молодых специалистов.

«Для решения проблемы мы выделим дополнительные средства, чтобы поддержать молодых специалистов в городе единовременными выплатами хотя бы на том уровне, что получают выпускники, уезжающие на работу в село. Но этого, конечно, явно недостаточно», — констатировал Бречалов.

Вице-премьеру республики Анастасии Муталенко поручено предусмотреть дополнительные меры поддержки начинающих педагогов при работе над бюджетом-2019.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в Удмуртии сохраняется просроченная задолженность по заработной плате в отношении работников образовательных учреждений.

Впервые задолженность по зарплате в образовании Удмуртии появилась в статистических данных в июне 2016 года. Таким образом, республика не может погасить задолженность в отношении учителей в течение 2 лет и 2 месяцев.

По состоянию на 1 августа, долги по зарплатам в республике составили 182 тыс. рублей и зафиксированы только в сфере образования. В течение месяца задолженность выросла на 30 тыс. рублей или на 19,7%. Каждому из 24 работников не выплатили в среднем по 7,58 тыс. рублей.