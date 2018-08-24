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США и Китай продолжают переговоры по вопросам взаимной торговли

Экономика

Очередной раунд контактов прошел в Вашингтоне

США и Китай продолжают переговоры по вопросам взаимной торговли
Иллюстрация: Mofcom.gov.cn
Ван Шоувэн

Вашингтон, 24 августа 2018, 19:42 — REGNUM  В Вашингтоне прошли переговоры китайской делегации во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем с делегацией США, возглавляемой заместителем министра финансов по международным делам Дэвидом Мелпессом, сообщает 24 августа Синьхуа со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте министерства коммерции.

«Обе стороны будут поддерживать контакты по дальнейшим действиям», говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что в США в отношении КНР действует пакет торговых ограничений, фактически санкций. После его введения Пекин принял по отношению к торговому импорту из США зеркальные меры. Состояние отношений между странами эксперты оценивают как торгово-экономическую войну.

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Торговая война между Китаем и США
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