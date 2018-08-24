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«Калашников» заключил контракт на поставку электротранспорта в ОАЭ

Экономика

Срок начала поставок и объемы не уточняются

«Калашников» заключил контракт на поставку электротранспорта в ОАЭ
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вид на Дубай. ОАЭ

Кубинка, Московская область, 24 августа 2018, 19:34 — REGNUM  Концерн «Калашников» на площадке международного военно-технического форума «Армия-2018» подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Mawarid Holding (ОАЭ). Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе концерна.

По словам заместителя генерального директора «Калашникова» по продажам продукции гражданского назначения Ольги Бойцовой, в частности, предполагается экспорт электромотоциклов UM-1 и электромобилей UV-4.

Объемы поставок и сроки их начала не уточняются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, именно эти виды электротранспорта «Калашников» представил в рамках форума.

Гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1) имеет также легковую версию LM-1 и вариант специального назначения SM-1. Все модели оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторами. Мотоцикл может проехать 150 км без подзарядки и развивать максимальную скорость до 90 километров в час. Сообщалось, что купить электромотоцикл можно будет уже в следующем году.

Запас хода гражданского электрокара UV-4 также составляет 150 км. В конструкции электромобиля использована несущая стальная рама, покрытая пластиковыми панелями. Мощность двигателя составляет 68 л. с. (50 кВт), что позволяет машине разгоняться до 80 км/ч.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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