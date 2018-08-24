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Регионам РФ направят 390 млрд рублей по национальному проекту «Образование»

Экономика

Это 80% общего бюджета национального проекта

Регионам РФ направят 390 млрд рублей по национальному проекту «Образование»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ольга Васильева

Псков, 24 августа 2018, 19:28 — REGNUM  В субъекты Российской Федерации на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» будет направлено 390 млрд рублей — это 80% общего бюджета национального проекта. Об этом сегодня, 24 августа, на августовском педагогическом совете в Пскове сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Реализация проекта будет вестись в рамках исполнения нового «майского» указа президента. В каждом регионе России будет создан проектный офис, он формирует паспорт регионального проекта, который станет частью федерального.

По словам Васильевой, национальный проект «Образование» ставит перед собой две цели: это конкурентоспособность образования и вхождение отечественной системы в десятку лучших в мире по качеству, а также воспитание гармоничной и социально ответственной личности.

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Напомним, национальный проект «Образование» включает в себя девять направлений. Среди них — направление «Молодые профессионалы», предусматривающее создание 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тыс. лабораторий и мастерских по отдельным компетенциям, в которых к 2024 году пройдут обучение 1,5 млн российских студентов. В рамках проекта предполагается создание центров непрерывного развития профессионального мастерства и для учителей, предусмотрена «Цифровая образовательная среда» (скоростной интернет в каждую школу и автоматизация учительской отчётности), есть направления для работы с талантливыми и одарёнными детьми, программа поддержки родительского сообщества, а также проекты «социальных лифтов» и «новых возможностей для каждого».

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Национальный проект «Образование»
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