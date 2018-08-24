Четверть участников крымской СЭЗ – недобросовестные налогоплательщики

п.г.т. Коктебель , Крым, , 19:10 — REGNUM Три четверти участников свободной экономической зоны Крыма являются добросовестными налогоплательщиками и исполняют свои обязанности, а вот с остальными есть проблемы. Об этом 24 августа на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.

«Большинство участников СЭЗ выполняют свои обязательства, как по освоению капитальных денежных средств, так и по созданию новых рабочих мест. Но, к сожалению, есть ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пользуясь льготами, не выполняют свои условия перед государством», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что налоговая будет бороться с правонарушителями.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день СЭЗ в Крыму насчитывает более 1340 участников. Ранее крымские налоговики раскрыли ряд примеров фиктивного членства резидентов, которые получали льготы, но по факту работали в других регионах страны.

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