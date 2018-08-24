Минфин Крыма: доходы от свободной экономической зоны растут

п.г.т. Коктебель , Крым, , 19:07 — REGNUM Участники свободной экономической зоны пополнили бюджет Крыма на 92 с лишним миллиона рублей больше, чем в 2017 году, добравшись до отметки 5,3 млрд рублей. Об этом 24 августа на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

«Наибольший удельный вес поступлений составляет налог на доходы физических лиц — 50%, или 2,4 миллиарда рублей. Рост поступлений от уплаты НДФЛ составил 20%. У участников свободной экономической зоны растёт количество рабочих мест и зарплата», — подчеркнула министр.

Напомним, благодаря предоставленным преференциям участники СЭЗ получили в 2017 году 7,7 млрд рублей, в 2018 — 10 млрд рублей.