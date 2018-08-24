Объем промышленного производства в Киргизии снизился на 6%

Бишкек, , 19:04 — REGNUM В январе — июне 2018 года промышленные предприятия Киргизии произвели продукции на сумму 108,6 млрд сомов (108,6 млрд рублей по текущему курсу). В этот период темпы производства упали на 6%, пишет «Tazabek» со ссылкой на данные госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

В ведомстве отмечают, что эта тенденция связана преимущественно со значительным уменьшением объемов производства золота на крупнейшем киргизском золоторудном месторождении «Кумтор».

Помимо этого негативно на этот показатель повлияло снижение показателей производства основных металлов и готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 13,8%, производств машин и оборудования — на 20,4%, а также производства транспортных средств — на 24,8%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, объем валового внутреннего продукта Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (520,9 млрд рублей по текущему курсу) и вырос в сравнении с 2016 годом на 4,6%.

Объем промышленного производства в этот период достиг 94,9 млрд сомов (94,9 млрд рублей по текущему курсу) или 18,2% ВВП Киргизии. При этом темпы промпроизводства увеличились по сравнению с 2016 годом на 10,3%.

Отметим, что месторождение «Кумтор» является крупнейшим золотым рудником Киргизии. Доля рудника в ВВП Киргизии составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%. «Кумтор» ежегодно производит около 15 — 17 тонн золота.