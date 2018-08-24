Компании из КНР, Японии и Кореи вложат в Ташкентскую область $250 млн

Ташкент, , 18:45 — REGNUM Компании из Китая, Южной Кореи и Японии подписали десять меморандумов по реализации инвестиционных проектов в Ташкентской области Узбекистана на общую сумму $250 млн, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

В Ташкенте прошел бизнес-форум с участием представителей из 35 стран мира. В рамках переговоров были подписаны двусторонние документы по созданию в Ташкентской области индустриальной зоны китайских компаний. Кроме того, была достигнута договоренность об увеличении экспорта товаров в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня на бизнес-форуме «Открытый юг» в Сурхандарьинской области Узбекистана было подписано более 60 документов на общую сумму $365,5 млн.

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