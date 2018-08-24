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Кондитерские компании Узбекистана и Белоруссии договорились сотрудничать

Экономика

Документ подписан в рамках заседания узбекско-белорусской межправительственной комиссии

Ташкент, 24 августа 2018, 18:37 — REGNUM  Узбекская кондитерская фабрика AMILOV и белорусская «Коммунарка» подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в области производства кондитерских изделий, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

Документ подписан в рамках заседания узбекско-белорусской межправительственной комиссии. Компания AMILOV планирует также заключать лицензионные договоры, которые предоставят право на использование товарного знака «Коммунарка». Продукция узбекской фабрики будет продвигаться в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Белоруссия посетила парламентская делегация Узбекистана. В рамках визита стороны договорились организовать совместное кондитерское производство.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия планируют создать кондитерское производство

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Экономика Узбекистана
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