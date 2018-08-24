«Рособоронэкспорт» заключил контракты на 20 млрд рублей на «Армии-2018»

Москва, , 18:17 — REGNUM Госкомпания «Рособоронэкспорт» заключила пятнадцать контрактов на общую сумму свыше 20,3 млрд рублей в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщили 24 августа в пресс-службе компании.

Как уточняется, экспортные контракты заключены с рядом стран Африки, Азии, а также СНГ. Речь идёт о поставках современной сухопутной военной техники, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другой продукции.

Напомним, форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот». «Рособоронэкспорт» представляет на мероприятии как бестселлеры, так и новинки российской оборонной промышленности.

В частности, на форуме иностранным заказчикам впервые представлены ЗРК нового поколения «Викинг», «Тор-Э2» и боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С». Также демонстрируются новые решения в области радиоэлектронных средств, в том числе мобильная трёхкоординатная РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей «Истра-Е».

Для военно-морских сил представлены новые малые ракетные корабли проекта 22 800Э «Каракурт-Э» и проекта 21 635 «Сарсар», катер специального назначения проекта 21 980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э «Ламантин».