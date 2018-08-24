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Тамбовский губернатор принял участие в заседании совета по развитию АПК

Экономика

Александр Никитин вошёл в число агролидеров и экспертов по научно-технологическому развитию АПК

Тамбовский губернатор принял участие в заседании совета по развитию АПК
Иллюстрация: Tambov.gov.ru
Александр Никитин

Тамбов, 24 августа 2018, 18:15 — REGNUM  Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вошёл в состав по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации, специализирующегося на развитии аграрной сферы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Тамбовский губернатор стал членом совета по приоритетному направлению научно-технологического развития «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро‑ и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания».

Первое заседание совета прошло сегодня, 24 августа, в Москве, с участием президента РАН Александра Сергеева и заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева. Эксперты обсудили актуальные вопросы реализации комплексной научно-технической программы «Цифровое сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)».

Цифровизация является одним из основных направлений стратегии развития Тамбовской области в социальной, экономической и экологической сфере. Власти отмечают, что поскольку агропромышленный комплекс является базовым элементом экономики региона и развивается стремительными темпами, цифровизация АПК выбрана в качестве приоритетного направления. На сегодняшний день в Тамбовской области идет реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. Повсеместно в хозяйствах применяются новейшие технологии и современное оборудование. Регион повышает производство мяса, молока, увеличиваются площади закладки садов. По мнению Александра Никитина, Тамбовская область должна выйти на самообеспеченность по всем производственным направлениям в АПК. Кроме того, в регионе стабильно развивается экспортный потенциал по мясу и зерну, идет работа по наращиванию производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий.

С целью стимулирования развития IТ-индустрии в 2017 году в Тамбовской области совместно с фондом «Сколково» был проведен конкурс «IТ-Черноземье», в котором приняли участие 54 компании из разных регионов страны. Среди победителей оказалось три тамбовских проекта в сфере агрономии, мелиорации почв, агротехники и использования дронов для нужд сельского хозяйства. Их предполагается интегрировать в создаваемую цифровую платформу АПК.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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