Узбекистан и Индия создадут форум для диалога власти, науки и бизнеса

Ташкент, , 18:22 — REGNUM Узбекистан и Индия договорились о создании совместного инновационного форума, который станет площадкой для диалога представителей власти, науки и бизнеса, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

Делегация министерства инвестиционного развития Узбекистана провела несколько встреч в Индии. Соглашение было достигнуто в рамках диалога с министерством коммуникаций и информационных технологии Индии.

Индийская сторона предложила в будущем преобразовать инвестиционный форум в инвестиционный фонд. Узбекистан также планирует создать подобную площадку с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии, в ходе которого стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере.

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