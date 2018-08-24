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Узбекистан и Индия создадут форум для диалога власти, науки и бизнеса

Экономика

Делегация министерства инвестиционного развития Узбекистана провела несколько встреч в Индии

Ташкент, 24 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Узбекистан и Индия договорились о создании совместного инновационного форума, который станет площадкой для диалога представителей власти, науки и бизнеса, сообщает 24 августа издание «Подробно.uz».

Делегация министерства инвестиционного развития Узбекистана провела несколько встреч в Индии. Соглашение было достигнуто в рамках диалога с министерством коммуникаций и информационных технологии Индии.

Индийская сторона предложила в будущем преобразовать инвестиционный форум в инвестиционный фонд. Узбекистан также планирует создать подобную площадку с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Ташкенте состоялось 11-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии, в ходе которого стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Индия: перспективы отношений

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Экономика Узбекистана
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