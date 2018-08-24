За полгода страховые компании Казахстана собрали на 2% меньше премий

Астана, , 17:46 — REGNUM За шесть месяцев 2018 года объем премий по добровольному страхованию имущества от ущерба, полученных страховыми компаниями, составил 50,1 млрд тенге ($138,8 млн), что на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом 24 августа сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период объем выплат увеличился в 2,7 раза, до 11,5 млрд тенге ($31,9 млн). Среди страховых компаний по объему поступлений премий лидирует «Евразия», которая получила 27,6 млрд тенге ($76,46 млн), что на 17,9% больше, чем за шесть месяцев 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем премий обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев составил 31,6 млрд тенге ($87,6 млн), что на 28,9% больше, чем годом ранее.

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