В Казахстане за год стоимость гречки уменьшилась на 30%

Астана, , 17:32 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года самой дорогой крупой в Казахстане стала овсянка — 317 тенге (59,6 рубля) за килограмм, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Об этом 24 августа сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам июля гречневая крупа стоила 256,5 тенге (48,2 рубля) за килограмм, что на 29,7% меньше, чем годом ранее. Стоимость риса составляла 298,5 тенге (56,1 рубля), пшена — 215,9 тенге (40,6 рубля), манной крупы — 214 тенге (40,2 рубля), перловой крупы — 169,3 тенге (31,8 рубля).

Отметим, за семь месяцев 2018 года в Казахстане произведено 46,2 тысяч тонн крупы и муки глубокого помола, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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