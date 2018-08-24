Добровольно-принудительные инвестиции — компромисс государства и бизнеса

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Итоговый вариант «плана Белоусова» — компромисс государства и бизнеса, принудительные инвестиции — лучше прямых налогов, но эта история демонстрирует слабости в управлении экономикой, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 24 августа, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги встречи министра финансов Антона Силуанова и помощника президента Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

Как сообщалось ранее, Силуанов и Белоусов после встречи с предпринимателями сообщили об отказе от изначального плана введения дополнительного сбора с компаний, получивших сверхдоходы на экспортных поставках из-за падения курса рубля. Вместо этого государство будет «подсказывать интересные направления для инвестиций».

С одной стороны, итоги этой встречи — несомненный компромисс между государством и бизнесом. Конечно, добровольно-принудительные инвестиции — это лучше, чем просто новый налог или сбор, о котором шла речь изначально.

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Обе стороны в данном случае смогли, что называется, вздохнуть с облегчением. И государство — тоже: было ясно, что изначальное предложение выходило далеко за рамки нормального экономического процесса. Признавать ошибки у нас не принято, но все попытались сохранить лицо.

И всё же принуждение к инвестициям ни к чему хорошему не приводит. Оно демонстрирует слабости в управлении экономикой. Если денег не хватает, значит, надо менять политику, а не приходить за деньгами к своему бизнесу, которому в нынешних условиях и так непросто.