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Moody’s прогнозирует индийской экономике рост в 7,5%

Экономика

В своем отчете рейтинговое агентство заявило о том, что высокий внутренний спрос и повышение активности производственного сектора обеспечат высокие темпы роста экономики

Moody’s прогнозирует индийской экономике рост в 7,5%
© Айтен Юран
На каменоломне

Нью-Дели, 24 августа 2018, 17:14 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, входящее в «большую тройку» рейтинговых агентств мира, опубликовало свой ежегодный отчет Global Macro Outlook 2018−2019. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», агентство Moody’s прогнозирует, что темпы роста индийской экономики в 2018-м и 2019-м составят 7,5%, что является одним из самых высоких показателей для экономик подобного масштаба. Более того, отчет прогнозирует 7,7% роста индийской экономики за первую половину 2018-го.

Высокие темпы роста индийской экономики рейтинговое агентство объясняет ростом внутреннего спроса как в сельской местности, так и в городах, а также повышением активности производственного сектора экономики. По заявлению рейтингового агентства, это подтверждают индекс менеджеров по закупкам (PTI) и статистические данные по восьми основным секторам производства в Индии.

Также среди факторов, способствующих росту индийской экономики, была названа стабильная денежно-кредитная политика Резервного банка Индии (RBI) и способность экономики справляться с колебаниями цены на нефть на международном рынке.

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Экономика Индии
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