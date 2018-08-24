Moody’s прогнозирует индийской экономике рост в 7,5%

Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, входящее в «большую тройку» рейтинговых агентств мира, опубликовало свой ежегодный отчет Global Macro Outlook 2018−2019. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», агентство Moody’s прогнозирует, что темпы роста индийской экономики в 2018-м и 2019-м составят 7,5%, что является одним из самых высоких показателей для экономик подобного масштаба. Более того, отчет прогнозирует 7,7% роста индийской экономики за первую половину 2018-го.

Высокие темпы роста индийской экономики рейтинговое агентство объясняет ростом внутреннего спроса как в сельской местности, так и в городах, а также повышением активности производственного сектора экономики. По заявлению рейтингового агентства, это подтверждают индекс менеджеров по закупкам (PTI) и статистические данные по восьми основным секторам производства в Индии.

Также среди факторов, способствующих росту индийской экономики, была названа стабильная денежно-кредитная политика Резервного банка Индии (RBI) и способность экономики справляться с колебаниями цены на нефть на международном рынке.