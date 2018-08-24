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Цена на нефть Brent поднялась выше $76 за баррель

Экономика

Нефть WTI торгуется выше $69 за баррель

Москва, 24 августа 2018, 17:05 — REGNUM  Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent 24 августа поднялась выше отметки в $76 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:40 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре выросла на 1,82% — до $76,09 за баррель.

В посоедний раз стоимость нефти Brent превышала $79 за баррель 11 июля 2018 года.

Цена на нефть WTI также растёт в ходе сегодняшних торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть данной марки увеличилась на 1,8% — до $69,05 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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