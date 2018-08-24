За семь месяцев инвестиции в образование Казахстана уменьшились на 16%

Астана, , 17:10 — REGNUM В Казахстане по итогам первых семи месяцев 2018 года объем инвестиций в образование составил 103,3 млрд тенге ($286,2 млн), что на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 августа сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период доля инвестиций в образование от общего объема капитальных вложений за год сократилась с 3 до 1,9%. Среди регионов Казахстана наибольший объем инвестиций в этой сфере приходится на Астану — 19,1 млрд тенге ($52,9 млн), что на 38% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец июля сумма депозитов в государственной образовательной накопительной системе Казахстана составила 20 млрд тенге ($57,7 млн — по курсу на 30 июня 2018 года).

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