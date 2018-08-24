На Тамбовщине началось строительство крупного тепличного комплекса

Тамбов, , 16:28 — REGNUM В Мичуринском районе Тамбовской области приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, строительство ведёт петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста».

Начался первый этап строительства тепличного комплекса: идут земляные работы, разрабатываются проекты водопотребления, газоснабжения.

Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый, включающий в себя строительство теплиц площадью 30 гектаров, планируется запустить к середине 2019 года. Второй — 29 гектаров теплиц — будет реализован в первом квартале 2020 года. Третий этап проекта — 29 гектаров теплиц — предполагается завершить в 2021 году. Общая площадь теплиц составит 88 гектаров.

Стоимость проекта по строительству современной теплицы ориентировочно составит свыше 28 млрд рублей. В целом комплекс будет включать в себя 12 производственных отделений, сервисную и сортировочную зоны, рассадное отделение, учебный центр и современный оптово-распределительный центр.

В теплицах планируется производить томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. С выходом на полную мощность объём производства составит от 50 до 100 тыс. тонн продукции в год. На предприятии планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест.

Договоренность между губернатором Александром Никитиным и генеральным директором компании «Технологии тепличного роста» Сергеем Рукиным о реализации проекта была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума.

Губернатор отметил, что в Тамбовской области отрасли тепличного овощеводства уделяется особое внимание. Учитывая взятый в стране и регионе курс на импортозамещение, инвестору будет оказана необходимая поддержка в области создания инфраструктуры.

На данный момент в регионе тепличным бизнесом занимается одно крупное хозяйство — АО «Тепличное», имеющее 12 гектаров зимних теплиц и около двух десятков небольших фермерских хозяйств.