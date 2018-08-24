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GM Uzbekistan повысил стоимость автомобилей на 7,7%

Экономика

Стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений

Ташкент, 24 августа 2018, 16:18 — REGNUM  АО «Дженерал моторс Узбекистан» приняло непопулярное среди общественности решение о поднятии цен на автомобили в среднем на 7,7%, сообщили 24 августа в пресс-службе компании.

В компании отметили, что стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений. Повышение цен на отдельные модели компании связано с нерентабельностью их производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в АО «Дженерал моторс Узбекистан» анонсировали повышение цен на свои автомобили. Решение вызвало возмущение общественности, после чего 1 августа в компании отказались от повышения цен.

Читайте ранее в этом сюжете: GM Uzbekistan решил оставить цены на свои автомобили без изменений

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