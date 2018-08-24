GM Uzbekistan повысил стоимость автомобилей на 7,7%

Ташкент, , 16:18 — REGNUM АО «Дженерал моторс Узбекистан» приняло непопулярное среди общественности решение о поднятии цен на автомобили в среднем на 7,7%, сообщили 24 августа в пресс-службе компании.

В компании отметили, что стоимость автомобилей «Спарк», «Нексия» и «Кобальт» осталась без изменений. Повышение цен на отдельные модели компании связано с нерентабельностью их производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в АО «Дженерал моторс Узбекистан» анонсировали повышение цен на свои автомобили. Решение вызвало возмущение общественности, после чего 1 августа в компании отказались от повышения цен.

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