Центробанк России понизил курс доллара и евро на выходные

Москва, , 16:16 — REGNUM Банк России повысил официальный курс рубля по отношению к доллару и евро на выходные дни 25 и 26 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара США понижен на 73 копейки— до 67,79 рубля, курс евро снижен на 84 копейки — до 78,4 рубля.

Напомним, накануне на открытии торгов доллар поднимался выше отметки в 69 рублей, евро — до 79,75 рубля.

24 августа после заявления ЦБ о приостановке закупки валюты рубль не только отыграл падение предыдущего дня, но и вышел в рост. В ходе сегодняшних торгов российская валюта росла до 67,62 за доллар и 78,34 за евро.

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