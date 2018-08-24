У нефти есть шанс побить ценовые исторические максимумы

Москва, , 15:40 — REGNUM Ситуация, сложившаяся вокруг санкций США к Ирану, толкает нефтяные котировки вверх, хотя санкции ещё окончательно не введены, а реакция мировых рынков нефти уже наблюдается: на этой неделе цена на нефть марки WTI доходила до $68 за баррель, а нефть марки Brent до $75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«Франция и Южная Корея прекратили сотрудничать с Ираном, а Японская нефтяная ассоциация ранее предупредила своих нефтепереработчиков о прекращении поставок сырой нефти из Ирана в октябре месяце. Китайские судовладельцы отказались перевозить иранскую нефть», — напомнил эксперт.

На рост цен на нефть повлияли данные информационного агентства энергетики США о коммерческих запасах сырой нефти, которые снизились на 5,8 млн баррелей, ранее аналитики прогнозировали уменьшение запасов, что также подогревало рынок.

«Торговая война США и Китая пока сдерживает сильные толчки цены вверх. Китай пока отказывается присоединиться к санкциям против Ирана, но, если это произойдёт, нефть сможет побить все свои исторические ценовые максимумы, и не стоит забывать про наступающий зимний период. В ближайшем будущем цены на нефть, скорее всего, продолжат свой рост, и можно будет увидеть цену $73 баррель нефти марки WTI и $80 нефти марки Brent», — полагает Лисицын.

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